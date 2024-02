16-aastane talent ajas Eesti tippklubid tülli. „Pohlak helistas ja ütles, et mängu ei toimu“

„Saime kokku ja rääkisime asjad läbi, meil on omavahel kõik hästi,“ kinnitas Marko Kristal, et endise koduklubi Levadiaga ta tülis pole.

„See oli huvitav kõne... Helistas mulle alaliidu president [Aivar Pohlak] ja ütles, et 25. veebruaril toimuma pidanud mäng jääb ära,“ rääkis Kams Betsafe’i jalgpallisaates . „Öeldi, et kohtumist ei toimu, sest Paide on halvasti käitunud. Vastasin, et siis jääb ära!“

Ning Kamsi arvates on Levadia ise süüdi, et Kristalist ilma jäi. „Ma ju ei tea, mis nende plaan Patrikuga oli. Aga selge on see, et kui sa lõpuks jõuad olukorda, kus annad ühe Eesti talendikaima mängija niimoodi ära, siis on lihtsalt enda tegemata töö,“ lausus Paide spordidirektor.