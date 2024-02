DELFI VIDEO | Martin Dorbek: alati ei saagi 30 punktiga võita

Martin Dorbeku sõnul võetakse põhiturniiril mäng korraga ning suureks eesmärgiks on saada play-off´ideks esimene asetus. Hetkel ollakse liigatabelis esimesed. 24-st mängust on kaotajana lahkutud väljakult vaid korra, teisel kohal paikneval Prometeil on kolm kaotust.

„Võit on võit, kuigi me väga veenvad pole olnud. Natuke on rütm paigast ja tuleb teha korrektuurid,“ tunnistas Dorbek pärast mängu. „Ega alati ei saagi 30 punktiga võita ning selliseid mänge tuleb paratamatult sisse. Tõusud ja mõõnad on korvpallis tavaline nähtus.“