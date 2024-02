Tallinnas toimub Super Bowli pühapäeval 2028. aastal olümpial debüteeriva lipujalgpalli sõprusmäng

Flag football ehk lipujalgpall on Ameerika jalgpalli kontaktivaba versioon, milles on vastaste mahavõtmine asendatud neilt nn lipu ära tõmbamisega. Mängu eesmärk on olla kaasavam ning riskivabam kui traditsiooniline Ameerika jalgpall, kuid sisuliselt mängitakse samade reeglite järgi.

Eestis on üks lipujalgpallivõistkond – Tallinn Bay Ballers. „Alustasime eelmisel sügisel väikese treeninggrupiga, millest on nüüdseks kasvanud 20-liikmeline võistkond. Kogenud mängijate kõrval on esile kerkinud noored, kes on iga trenniga aina paremaks saanud,“ ütles võistkonna asutaja ning mängujuht Martti Poom. „Oleme küll arenenud, aga tööd on veel teha palju!“

Sügisel teatas Rahvusvaheline Olümpiakomitee, et flag football kuulub 2028. aastal Los Angeleses toimuvate olümpiamängude kavva. „Loomulikult sihime olümpiat,“ ütles Poom. „Aga see on veel kaugel. Kõigepealt peame kaasama rohkem inimesi, et meie senine areng ei peatuks. Mängukogemust on meil ka vähe, seega suvel otsime kindlasti Baltikumist ja Soomest vastaseid.“

Iga ambitsioonikas teekond algab kusagilt ning Bay Ballers saab esimese mängukogemuse sel pühapäeval, 11. veebruaril, kui kell 20.30 minnakse Sõle staadionil vastamisi traditsioonilist Ameerika jalgpalli mängiva Tallinn Kingsiga.

Aasta algusest kaitsmed selga pannud Kingsi meeskonna jaoks on see samuti hooaja esimene võimalus end proovile panna. „Kontaktimäng ja flag on küll erinevad ning taktika on teistsugune, kuid me saame siin hea kogemuse just kaitse poolel,“ ütles Kingsi linebacker Indrek Tamm. „Flag’is on oluline see, et pead püsima vastase lähedal, et lippu kätte saada. Me tegelemegi praegu sellega, mistõttu on konkurents meie jaoks väga kasulik!“

Pärast mängu liigutakse edasi Vabaduse väljakul asuvasse Olybet spordibaari, kus klubid ööl vastu esmaspäeva koos Super Bowli vaatavad.

Tallinn Bay Ballersi ja Tallinn Kingsi trennid toimuvad teisipäeviti ja pühapäeviti Sõle staadionil kell 20.30. Rohkem infot leiab Tallinn Bay Ballersi ja Tallinn Kingsi sotsiaalmeedia kanalitest.