Miilen ja Laak teenisid MVP tiitli, Täht naasis platsile

Bulgaaria naiste meistriliigas teenis 3:0 (29:27, 25:20, 25:23) võidu Melissa Varlõgina koduklubi CSKA, alistades Deya Sporti. Statistika pole saadaval. Tabelis on CSKA 18 punktiga teine.

Bulgaaria meeste kõrgliigas pidid kaotusega leppima mõlema seal mängiva eestlase koduklubid. Markkus Keel ja Cherno More jäid 2:3 (22:25, 25:22, 27:25, 19:25, 10:15) alla CSKA-le, Keel sai kirja täismängu ning panustas lisaks sidemängija tööle ka 3 punkti (+1). Markus Uuskari tõi Dobrudzha 07 eest 10 punkti (-2), kui meeskond pidi tunnistama Neftohimiku 3:0 (25:13, 25:15, 25:13) paremust. Tabelis hoiab Cherno More 16 punktiga üheksandat kohta ja Dobrudzha on 11 punktiga 11.