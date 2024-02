Laskesuusatamise MM-i algus on võistluskeskust laastanud tormi tõttu ohus. „Tingimused on kohutavad“

Laskesuusatamise MM peaks algama kolmapäeval, mil peetakse segateatesõit. Kas suurvõistlus aga planeeritud kuupäeval ka algab, pole veel lõplikult kindel.

Norra Rahvusringhääling (NRK) teatas, et tormi tõttu sai kannatada terve võistluskeskus. „Hetkel oleme kõik sulgenud, kuna kaotasime väga palju lund. Meil on vaja veel kõvasti tööd teha enne teisipäevaseid treeninguid,“ rääkis rahvusvahelise laskesuusaliidu (IBU) esindaja Daniel Böhm. „Halbade ilmastikuolude ja tugeva tuule tõttu on areen saanud ulatuslikke kahjustusi.“

Suurimaks probleemiks on tuule tõttu lahti rebenenud sildid ja bännerid. Kulisside taga käivad Norra meedia teatel spekulatsioonid, et kolmapäevane start nihutatakse päeva võrra hilisemaks. „Tingimused on kohutavad. Siin on hetkel väga vastik olla,“ kirjeldas sealseid olusid NRK ekspert Ola Lunde.

Vaatamata soojakraadidele ja vihmale korraldajatel lumepuudust ei teki. Böhmi sõnul on rajakate piisavalt paks ning varus on veel 50 000 kuupmeetrit lund. „Lumepuudus ei ole meie jaoks probleem. Kuid selleks, et tingimused oleksid sobilikud, tuleb teha veel palju tööd, nentis Böhm.