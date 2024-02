Rapla teisipäevane mäng lükati haiguspuhangu tõttu edasi

„Esialgu oli plaan, et vaatame esmaspäeva hommikul seisu ja vastavalt sellele registreerime kedagi esiliigast juurde. Kuid olukord läks nädalavahetusega veel hullemaks, sest viie päeva jooksul on mitu mängijat kõrge palaviku tõttu rivist langenud. Seis on tõsine. Kuus mängijat on gripis, lisaks sellele ka inimesed taustajõudude seas,“ lausus Rapla korvpallimeeskonda vedav Jaak Karp pühapäeval Delfile.