Pariisi olümpia avatseremooniale pääseb varem arvatust kaks korda vähem pealtvaatajaid

Prantsusmaa valitsus andis möödunud nädalal teada, et 26. juulil Pariisis Seine’i jõel toimuvale avapeole pääseb turvalisuse ja muude organisatoorsete põhjuste tõttu 300 000 piletiga fänni, vahendab Inside The Games.

Tseremoonia kunstiline juht Thomas Jolly on öelnud, et avapeo plaanidesse kirjutatakse ka plaan B ja C, juhuks, kui plaan A-d peaksid segama terrorioht või halb ilm. „Meil on mitmeid erinevaid plaane, kuid tseremoonia asukoht jääb Seine’i peale,“ kinnitas ta.