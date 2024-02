Peidust välja. Karl Martin Volver leidis mentori ja alustas uuesti teekonda rallimaailma tipu poole

Karl Martin Volver pole seni saanud võimalust ennast rallisõitjana tõestada. 24-aastase mehe karjäär on kulgenud üle kivide ja kändude – kehva tehnikaga maadeldes või rahapuudusel võistlusi lihtsalt kõrvalt vaadates. Ometigi pole vähemalt ralliringkondades saladus, et tegemist on loomupärase andekuse poolest väga kiire sõitjaga.