Hausenberg otsib lahendust murele, mis ei lase normaalselt joosta

Lasnamäe kergejõustikuhallis peetud rahvusvahelise mitmevõistluse põnevaim küsimus oli, kas 25-aastane Hausenberg suudab koguda üle 6100 või äärmisel juhul üle 6050 punkti, et sisehooaja tippsündmusele pretendeerida. Esimese päeva järel polnud seis lootusetu, aga teivashüppe ja 1000 meetri jooksuga andis ta ära ligi 300 punkti.

Lõpuks sai Hausenberg 5774 punktiga neljanda koha. Isiklikule rekordile jäi ta alla 417 punktiga. Sõnades tartlane eriti pettunud polnud. Ta nõustus, et ootas kuuega algavat tulemust, aga vähemalt jäi ta terveks.

„Otseselt alt ei läinud, lihtsalt tehniliselt on kõik nii rabe. Tegelikult on füüsiline pool väga hea. Kui talvel terve püsin, on suvele väga hea vastu minna,“ võttis Hausenberg emotsioonid kokku.