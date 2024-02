TIPPHETKED | Kalev/Cramo pani vapralt võidelnud Keila vastu paremuse maksma

Kohtumise esimesed minutid kulgesid võistluslikult punkt-punkti rütmis. Veerandaja teise pooles panid kalevlased aga sisse teise käigu, kasvatades edu 10-punktiliseks. Teisel veerandajal püsis Keila haardeulatuseks. Parimal juhul vähendati kaotusseis kuuele punktile, poolajapausile mindi kodumeeskonna 49:38 juhtimisel.

Kalev/Cramo jätkab liigatabelis 22 võidu ja ühe kaotusega liidrikohal. Keila on kaheksa võidu ja 15 kaotusega 12.

Mullu Paf liigas medalita jäänud Kalev/Cramo on tänavusel põhihooajal 23 matšist vaid ühe kaotanud. Peale novembrikuist 72:103 Prometeile allajäämist on kalevlased võitnud 14 kohtumist järjest.

Keilast pärit Kalev/Cramo keskmängija Rauno Nurgeri sõnul võib tallinlastelt oodata head mängu. „Oleme lõpuks saanud pea kõik 12 meest uuesti rivvi varasema kaheksa mehe asemel. Uutel meestel on aega olnud, et harjuda süsteemi ja tiimiga, mistõttu võib oodata häid sooritusi. Kõik peaksid saali tulema, et aidata meil võiduseeriat pikendada,“ lausus 30-aastane Nurger.