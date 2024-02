DELFI VIDEO | Valdo Lips: sain uuest keskmängijast mingi pildi ette, aga järeldusi teha on ilmselgelt vara

Viimsi jäi kohtumise alguses kiirelt 1:13 kaotusseisu ning noor meeskond kaotas Paf liiga valitsevale meistrile 67:91. „Energiaga mäng. Poisid tahtsid, mis on kõige olulisem. Kerget jalutuskäiku ma ei lootnud ja seda ka ei tulnud, mulle tundus, et Prometei pidi tööd tegema ja lihtsalt ei saanud. Tegime ise mängu alguses mõned rumalad otsused, vastaseid said kiirelt jooksma ja siis on neid raske pidurada,“ rääkis matši järel Lips, kes kohtumise kahvatust algusest suurt numbrit ei teinud.