Drelli võimalus? Bullsi tähtmängija tõmbas hooajale joone alla

28-aastane LaVine vigastas hiljuti paremat jalga ning klubi teatas eilse kohtumise järel, et tagamängija läheb operatsioonile. Kuna taastumisperiood kestab neli kuni kuus kuud, siis on meeskonna suurima tähe hooaeg läbi. LaVine viskas tänavu mängudes keskmiselt ligi 20 punkti ja võttis maha viis lauda.

Siiski LaVine’i vigastus muudab Drelli võimaliku NBA debüüdi tõenäolisemaks. Esiteks on arusaadavalt meeskonna rotatsioon lühem. Teiseks lastakse rotatsiooni viimased mehed tavaliselt väljakule kohtumistes, kus neljandal veerandil on vahe üsna suur – LaVine’ta on sellistega matšide juhtumine tõenäolisem. Kolmandaks on LaVine’ta Bullsi edulootused kohamängudes sisuliselt olematud, mistap ühel hetkel on meeskonnal targem tankida ehk mänge nii-öelda ära anda, mis kindlustaks neile draftiks parema positsiooni.