Mitmemiljonine trahv ja uus kuupäev paigas. Kas õigus oli neil, kes ütlesid, et Tyson Fury lööb põnnama?

Praegu kuuluvad ukrainlase Oleksandr Ussõkile WBA, WBO ja IBF-i meistrivööd. Britt Tyson Fury on WBC tšempion. Esialgse plaani kohaselt pidid Ussõk ja Fury tiitlite ühendamise matšis kohtuma juba eelmise aasta esimeses pooles. Fury suurte rahaliste nõudmiste tõttu kukkus plaan aga läbi. Lisaks oli ta vastu ka kordusmatši klauslile. Seejärel oli järgmisena paika pandud 23. detsember. Matš tuli aga edasi lükata, kuna Fury sai 28. oktoobril Francis Ngannouga kohtudes ootamatult palju tümitada. Järgmise kuupäevana pandi lukku 17. veebruar. Reedel aga sai Fury trennis parema silma pihta nii kõva obaduse, et seal avanes verine haav. Taas tuli kuupäeva nihutada. Matši korraldamiseks kõvasti raha panustanud Saudi Araabia riikliku investeerimisfondi spordi ja meelelahutuse osakonna juht Turki Alalshikh ei olnud mõistagi rõõmus. Praeguseks on uus kuupäev paigas. Lisaks määrati ka trahvisummad. Kui Fury või Ussõk teatab, et ta ei saa ikkagi ringi astuda, siis tuleb tal lauale laduda 10 miljonit eurot.