Raul Must pidi Eesti meistrivõistlustel 18. tiitlist suu puhtaks pühkima

Üksikmängus oli Kilki vastane finaalis 17-kordne Eesti meister Raul Must . Suurte kogemustega Must alustas finaali 19-aastase Tauri Kilki vastu kindlamalt ja võitis esimese geimi. Teises geimis oli omakorda selgelt parem Kilk. Otsustav kolmas geimis kujunes tõeliseks põnevuslahinguks ning publiku tugeva kaasa elamise toel olid matšpalli võimalused mõlemal mängijal.

Lõpuks olid Kilgi võidunumbrid 14:21, 21:9, 25:23. „Otsustavatel punktidel püüdsin mitte üle mõelda ja mängida rahulikult. Raul Must on Eesti sulgpallilegend ja tema vastu mängides on teatud aukartus ikka sees,“ rääkis Kilk pärast finaali. Pronksmedali võits tiitlikaitsja Karl Kert.