Teises voorus jäi eestlase hüppe küll lühemaks, kuid 130-meetrine õhulend oli piisav, et teenida 18. koht, mis tähistab Aigro käimasoleva hooaja parimat tulemust.

„Jään tänase võistlusega väga rahule, kuna tingimused on siin mäel sellised, et ei tea kunagi, mis saama hakkab,“ rääkis Aigro võistluse järel Delfile. „Teises voorus ei vedanud. Minu ees hüpanud meestel vedas. Kokkuvõttes on tegu täitsa okei tulemusega.