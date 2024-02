DELFI VIDEO | Otepää talveralli võitja Gregor Jeets: saime siit enne Rootsi rallit väga hea kogemuse ja enesekindluse

„Saime siit väga hea kogemuse ja enesekindluse. Enne Rootsi rallit oli see väga hea pakett,“ rääkis Jeets. „Ma polnud ausalt öeldes öösel maha sadanud lumeks valmis, kuna polnud ilmateatega kursis. Esimese emotsioonina lõi see plaanid sassi. Aga lõpp hea, kõik hea.“

Milliste eesmärkidega läheb Jeets Rootsi MM-rallile? „See on esimene suurem võistlus sel aastal ning peamine eesmärk on ralli lõpetada. Pärast seda on veel plaanis teha 5-6 MM-etappi. Eesmärk on ka kiirust näidata, kuid peamine on lõpetada,“ analüüsis ta.