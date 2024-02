DELFI VIDEO | Siim-Markus Post: alustasime hästi ja suutsime lõpuni hoida

Pärnu saab koduväljakul mängida koguni neljas järjestikkuses kohtumises. Pärast tänast võitu seisavad ees veel duellid Läti Ülikooli, Liepaja ja Riia Zelliga. Posti sõnul on eesmärk kõik need matšid võita.

„Oleme olnud piisavalt aega koos, mehed loevad üksteist hästi ning Ervins tunneb liigat ja mängijaid, millega ta sulandus kiirelt sisse. Musta töö vend, kes käib lauas ja on täpselt selline mees, kes meil puudu oli,“ märkis Post, kelle sõnul on nüüd kompott koos. „Tuleb neljamänguline kodukohtumiste seeria, kus miinimumeesmärk on neljast neli. Täna alustasime hästi ja suutsime lõpuni hoida.“