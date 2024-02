Eesmärk täidetud! Eesti saalihokikoondis kindlustas pääsu MM-finaalturniirile

„MM-valikturniiridel mängides on eesmärk edasi pääseda. Sellest oleneb taktika. Nelja mängu järjestikustel päevadel pidades tuleb teha valikuid, et põhieesmärk saavutada. Suur kaotus Soomele on ebameeldiv, aga lähtub eelöeldust ja paratamatult tasemevahest. Meil ei tulnud vastuhakk ka kuidagi välja. Soome mängijate konkurents koondisesse on ülilaialdane, kõik soovivad end tõestada ja võidavadki kõiki suurelt,“ analüüsis peatreener Risto Lall.