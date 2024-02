Eesti saalijalgpallikoondis pööras Moldova vastu kaotusseisu võiduks. „Neid võita on väga magus“

Skiperski lisas, et kuna Eesti koondisel väga palju võite ette näidata ei ole, muudab see tänase tulemuse eriti magusaks. „Moldova on Euroopas saalijalgpallis keskmik (Euroopa saalijalgpalli edetabelis hoiab Moldova 23. kohta, Eesti paikneb 47. real - lisatud toim.) ja neid võita on väga magus. Kui mõelda aprillikuus toimuvatele EM-valikmängudele, on see ka signaaliks teistele koondistele, et me valmistume ja oleme nendeks mängudeks valmis,“ ütles abitreener.