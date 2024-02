DELFI VIDEO | Kelgukoondise peatreener Marek Seer: omal ajal olin kahekelgus koos Freddy Tomingasega, nüüd sõidavad koos meie tütred

Juunioride MM toimub tänavu veebruari keskpaigas Lillehammeris. „Mõneti on keeruline olla treenerirollis ja veel keerulisem on treenida oma tütart, aga eks geenidega läks midagi edasi ja valik on õige tehtud,“ lausus Marek Seer, kes oli ise sportlasena väga lähedal 1998. aasta Nagano olümpiale jõudmisele.

Koos Feddy Tomingasega moodustas Marek Seer toona Eesti ainsa kahekelguekipaaži ning nad sihtisid olümpianormi, aga segastel asjaoludel nad Sigulda MK-etapil pääset ei saanud. Tänasel päeval on aga Eesti suurimad kelgulootused nende tütred Katarina Tomingas ja Emma Seer.

„Olen mõlema neiu arenguga väga rahul. Ja olen väga rahul, et rahvusvaheline alaliit tegi ettepaneku osaleda juunioride MM-il. Tüdruk vaimselt on väga hästi valmis ja Lillehammeri rada pole neile võõras, vaid nad on seal varem sõitnud,“ lausus Marek Seer, kelle sõnul käib töö selline nimel, et kaks tulevikulootust moodustaksid kahekelgu.

Emma Seer möönis, et hetkel pole head ülevaadet, kus ta võrreldes muu maailmaga hetkeseisul on. „Pole võimalust olnud. See pakuti meile, et see võistlus või mitte midagi. See on parem kui mitte midagi. Ikkagi esimene võistlus ja olen kelgutamisega ainult neli kuud tegelenud. Pingeid ei taha endale peale panna, aga viimast kohta ka ei tahaks. Eks näis,“ lausus ta.

Vaata lähemalt videost.