Viimsi parim korvikütt lahkub meeskonnast

Artem Kovalovi sõnul Viimsi andis talle aega vigastusest taastumiseks ja uskus temasse. „Esimesed mängud ei olnud minu jaoks kerged, kuid hiljem tänu kaaslastele ja treeneritele harjusin meeskonnaga ning hakkasin arenema. Viimsi on väga hea klubi, kus kõik vajalikud tingimused arenguks on olemas: taastumine, treeningud, kõik on tipptasemel. Meie meeskond on noor, kuid minu siinoleku ajal said kõik nii individuaalselt kui ka meie meeskonnana tugevamaks. Oli mõnus mängida selles saalis ja fännide pere ees, kes alati meid toetasid, olgu siis võidu või kaotuse korral. Mul on hea meel, et minu karjääris on selline meeskond nagu Viimsi. Aitäh!“ kiitis ta.