Eesti tenniseliit sai spordikohtus võidu

ETL-i jaoks on oluline sportlaste täielik turvalisus, heaolu ja tulevik. Seetõttu on uus otsus Eestile sobiv. On kahetsusväärne, et otsuse saavutamiseks pidi Eesti Tennise Liit ITF-i otsused kaebama spordiarbitraaži suisa kahel korral – mõlemal juhul olid vahekohtu otsused ETL-i kasuks. Eesti meeskonnal on nüüd võimalik Eesti eest mängides turvaliselt keskenduda kõige olulisemale – tennisemängule.