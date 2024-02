OTSE DELFI TV-s | Nädala mäng. Pärnu võõrustab tabeliseisu vaates üliolulises matšis TalTechi

Pärnu on võitnud viimasest kuuest mängust neli, viimases kohtumises jäid nad võõrsil napilt 77:78 alla Tallinna Kalev/Cramole. „Peame olema valmis TalTechi agressiivseks kaitseks,“ märkis võõrustajate abitreener Martin Müürssepp. „Peame lauas ja selg ees mängus oma suuruse ära kasutama. Kui [TalTechi peatreener Alar] Varrak saab kõik mehed ritta, on nad kõigile ohtlikud. Suurorg on nende selge liider, kes kestab noorusest tulenevalt mängudes kõvad minutid. Talle meeldib ise olukordi lahendada, kuid ta pole ka kade söötu jagades.“

Hooaegade suurepäraselt alustanud TalTechi mängumootorisse on viimasel kahel kuul lendanud liivaterad. Vigastuste ja traumadega hädas olnud ülikoolisats on võitnud viimasest 11 matšist vaid kaks, sealjuures kaotasid nad viimased neli mängu. TalTechi abitreener Kris Killing tõdes, et Pärnu on samal ajal leidnud uue hingamise ja jaanuaris on vastased näidanud head mängu.