Taaramäe lõpetas Valencia velotuuri kolmanda etapi peagrupis: jalad olid kahest eelnevast päevast sodid

„165 km taastumist,“ iseloomustas Taaramäe kolmandat etappi. „Jalad olid kahest eelnevast päevast sodid. Tänane tegi ainult head. Lõpus olid näpud ainult pidurilabadel nagu ikka sprindifinišite eel, sest eesmärk on tavaliselt lihtsalt ellu jääda ja kui situatsioon nõuab, siis ei tohi ka aega kaotada, et kokkuvõttes paremal positsioonil olla. Praegu olen mängus ja homme on kavas võtmeetapp. Peas võin tahta võita, aga realistina öeldes oleks TOP10 väga kõva, kuigi reaalsem on TOP15-20. Eks näis, mis seis on, aga lihtne ei saa olema.“