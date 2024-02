Fury ja Usõki vaheline raskekaalu tiitlimatš lükkub treeningul saadud lõikehaava tõttu edasi

„Kui arstid on Tysoni silma olukorda hinnanud, saame parema ettekujutuse, milliseks kujuneb taastumine,“ sõnas Warren. „Teema usinalt kõigiga koostööd, et uus kuupäev kiirelt paika saada.“

Fury on saadud vigastuse järel muserdatud. „Olin selleks võitluseks kaua valmistunud ja saavutanud suurepärase konditsiooni. Mul on kahju kõigist, kes selle sündmusega seotud on. Teen usinasti tööd, et kiiresti paraneda,“ sõnas ta. „Vabandan kõigi ees, sealhulgas oma meeskonna, Usõki tiimi, sponsorite ja fännide ees. Samuti võitlust võõrustava Saudi Araabia Kuningriigi ees.“