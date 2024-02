Norra laskesuusakoondis peab ohtliku tegutsemise tõttu läbima relvakoolituse

Norra koondise spordidirektor Per Arne Botnan selgitas, et kuna Norra koondise hotell on staadionile väga lähedal, anti sportlastele võistlusnumber ja laskemoon kätte hotellis, mitte staadionialal, nagu tavaliselt. Botnan lisas, et pärast Lägreidi eksimust jõuti kiirelt järeldusele, et edaspidi tehakse kõik vajalikud protseduurid staadionil, mitte hotellis.

Norra koondis andis intsidendist teada ka IBU-le. Reedel teatas Puhta laskesuusatamise eest tegutsev organisatsioon BIU, et Lägreidile ja koondisele tervikuna on määratud lisakaristused.

„Ma arvan, et see on vaid positiivne, et kõik saavad oma teadmisi värskendada. Olen õnnelik, et karistus polnud karmim. Koolitus on alati kasulik, vaatamata sellele, kas oleme teinud vea või mitte,“ tunnistas Lägreid kodumaa meediale.