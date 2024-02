Mercedese tiimipealik sai Hamiltoni lahkumisest teada päev varem. „Ta seisis silmitsi väga keerulise olukorraga“

Vormelimaailma tabas neljapäeval pommuudis, et seitsmekordne maailmameister Hamilton siirdub 2024. aasta järel Ferrarisse, kellega ta sõlmis mitmeaastase lepingu. Vaatamata sellele, et Hamiltonil oli kehtiv kontraht Mercedesega järgmise aasta lõpuni, otsustas britt kasutada võimalikku lahkumisklauslit.

Mercedese tiimipealik Wolff tunnistas meediaga suheldes, et sai Hamiltoni otsustest teada kolmapäeva hommikul. Ta ei pea sõitja peale viha, vaid mõistis teda ning ei soovinud teda panna otsust muutma.

„Ta tundis, et vajab muutust ja ma mõistan teda täielikult,“ tunnistas Wolff. „Oleme koos saavutanud tohutult. Möödunud aastal sõlmisime lühiajalise lepingu temaga just seetõttu, et kui ta soovib vastu minna uutele väljakutsetele, siis ta saab seda teha. See oli sensatsiooniline teekond, mis läheb ajalooraamatutesse. Kõigele vaatamata soovime lõpetada tema Mercedese karjääri kõrgel tasemel.“

Wolff tunnistas, et kuulis juba nädala alguses Hamiltoni tuleviku kohta kuulujutte. Kõige kinnituseks soovis ta aga mehega isiklikult kohtuda.

„Saime kokku minu kodus Oxfordis ja jõime kohvi. Ta ütles mulle, et on otsustanud 2025. aastal Ferrarisse siirduda see oli põhimõtteliselt kõik. Vestlesime umbes tunni,“ rääkis Wolff.

Ta jätkas: „See, et meie tööalane suhe saab läbi, ei tähenda, et me teineteise elus kaome. Olen leidnud sõbra. Oleme selle suhte üles ehitanud viimase 10 aastaga. Ta seisis silmitsi väga keerulise olukorraga, mida ma siiralt austan. Lewis vajas uut väljakutset ja teistsugust keskkonda.“

Hamilton on Mercedeses sõitnud alates 2013. aastast ja seal on ta oma seitsmest MM-tiitlist võitnud kuus. Viimati tuli Hamilton maailmameistriks 2020. aastal. Pärast seda on ta pidanud leppima vastavalt teise, kuuenda ja kolmanda kohaga.