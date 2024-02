FOTO | Kuidas see juhtus? WTA turniiril pandi Vene tennisisti nime alla Ukraina lipp

Linzis on mängud jõudnud veerandfinaalideni ning selgunud on ka esimene poolfinalist, kelleks on kolmandat asetust omav horvaat Donna Vekic. Konkurentsis on veel ka „neutraalne sportlane“ Potapova, kes heitleb Vekiciga nelja parema seas kohtumise nimel kaasmaalase Ekaterina Alexandrovaga.