Valus pauk: Kurssaare võtmemängija hooaeg lõppes juba enne selle algust. „Ta tuleb kindlasti tugevamana tagasi“

Peatreener Roman Kožuhhovski ütles klubi kodulehe vahendusel, et põlve eesmise ristatisideme ja meniski operatsioonile mineva Otto-Robert Lipu eemalejäämine on talle treenerina suur kaotus. „Tal on selline vigastus juba varem olnud ja see tähendab pikka taastumist,“ lausus ta. „Aga ma püüan leida juhtunust ka positiivset. Otto teab kuidas sellega toime tulla ja taastuda ning pärast tuleb ta kindlasti tugevamana tagasi. Otto on seda juba varem tõestanud.“