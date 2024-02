Kotsar sai kiita nii meeskonna tähtmängijalt kui ka Hispaania meedialt

Kohtumise üks kangelane oli 26 punkti visanud Markus Howard, kes aga intervjuus tõstis esile just Kotsari suure panuse. „Meil on mõned mängijad vigastatud, mistõttu on meil koosseis tavalisest õhem. Minu meelest tõusid paljud mehed esile. Maik oli meie ainus viis (loe: keskmängija) ja ta tegi suure mängu. Maik sai kõvasti minuteid ja oli tulemuslik,“ kiitis tagamängija. „Ka teised tegid oma ära ning mul on väga hea meel, et suutsime andekat meeskonda võita.“