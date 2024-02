Kahevõistluse MK-etapp panustab jätkusuutlikkusse koostöös Nestega

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) loob lahendusi, et võidelda kliimamuutuste vastu ja kiirendada üleminekut ringmajandusele. Me töötleme jäätmeid ja jääke ümber taastuvkütusteks ning tarnime jätkusuutlikku toorainet plastitööstusele ja teistele tööstustele. Me teeme arendustööd ainete keemilise ümbertöötlemise vallas, et võidelda globaalse plastireostuse vastu. Oleme maailma juhtiv taastuvdiisli ja jätkusuutliku lennukikütuse tootja. Meie 2030. aasta eesmärk on vähendada klientide kasvuhoonegaaside heitkoguseid igal aastal 20 miljonit tonni. Me ehitame Soome Porvoo kütusetehase kõige jätkusuutlikumaks rafineerimistehaseks Euroopas. Aastaks 2035 on meie püüd jõuda süsinikuneutraalse tootmiseni ning aastaks 2040 vähendada süsinikuemissiooni müüdud toodetes 50% võrra. Meil on kõrged standardid tarneahelates, bioloogilise mitmekesisuse säilimise ja inimõiguste valdkonnas. Meie tegevust on järjepidevalt tunnustatud Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksiga ning kõrge kohaga maailma jätkusuutlike ettevõtete Global 100 nimekirjas. 2022. aastal oli Neste müügitulu 25,7 miljardit eurot. Rohkem infot: neste.com