Homme algab CS:GO aasta esimene suurturniir. Robin „ropz“ Koolilt on oodata järjekordset triumfi?

Vitalityt saabki pidada FaZe Clan’i suurimaks peagi algava turniiri konkurendiks. Maailma edetabelis on Vitality kogunud 973 ränkingupunkti, FaZe’il on kogunenud 943 punkti, tabeli kolmandal real asuv Natus Vincere on võrdluseks skoori kogunud vaid 438 jagu. Võistlustasemel Counter-Strike’i tase on aga tõusnud niivõrd kõrgeks, et võidu nimel on võimelised konkureerima kõik 14 peale peafavoriitide põhiturniiril osalevat meeskonda.