Rovanperä näitas päeva teises pooles võimu, Linnamäe üheksas

„Olud olid paremad, kui mul legendi märgitud. Abiks olid väike lumesadu ja külm ilm, mistõttu teekatse oli päris kõva. Sõita oli lõbus, aga auto kallal on veel tööd teha. Kuid selleks me siin olemegi,“ rääkis Rovanperä. „Rootsi rallit silmas pidades on see hea, et sõidame samu kiiruskatseid kaks korda. Teine läbimine on info mõttes olulisem kui esimene.“