Kristjan Ilves tegi Seefeldi MK-etapil hooaja ühe kehvema hüppe

MK-sarja kokkuvõttes on 1070 punktiga liider Jarl Magnus Riiber, kes on 11-st etapist võitnud kaheksa ning kolmel korral on 26-aastane norralane lõpetanud teisena. Sel hooajal oma esimest poodiumikohta jahtiv Ilves hoiab MK-sarjas 566 silmaga viiendat kohta.