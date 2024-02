Viimsi tõi korvi alla uue leegionäri

Viimsi meeskonna peatreener Valdo Lipsu sõnul on Tydus nii-öelda klassikaline tsenter. „Lisaks skooritegemisele, loodame temalt suurt panust agressiivse kaitse näol ning lauapallide noppimist. Lisaks kõigele mängulisele peab tema eesliinis liidrirolli kandma,“ rääkis Lips.

Verhoeven jõuab Eestisse laupäeva õhtul ning päev hiljem Viimsi võõrustab Prometeid, aga seal kaasalöömine sõltub FIBA üleminekuprotsessist. Meeskonna tegevjuht Tanel Einaste tõdes, et nad olid erinevatel põhjustel sunnitud turul ringi vaatama. „Leidsime meile huvitava ja sobiva mängija. Verhoven peaks tooma meile lisajõudu just korvi all ja seega tagamängijatele rohkem tegevusruumi jätma,“ lausus ta.