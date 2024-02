Onlyfansi modell kirjeldas jalgpalliässa kummalist seksipidu

Jalgpallitäht Benjamin Mendy oli mullu kohtu all, sest teda süüdistati vägistamises ja seksuaalvägivallas. Neli noort naist väitsid, et jalgpallistaar pani väidetavad kuriteod toime tema kodus korraldatud seksipeol. Kohus leidis siiski, et Mendy on süütu.

Üks sarnasel peol hullanu oli ka 23-aastane Onlyfansi modell Ali-Rose, kes kirjeldas, kuidas sarnased üritused välja nägid. „Mul polnud õrna aimugi, kelle majja ma sisenen. Kui tuppa läksin, siis oli kogu tema pere seal. Mendy ja kõik teised olid korralikus joobes,“ meenutas Reality Check podcastis Ali-Rose, kes veebis jagab uljalt ka erootilist sisu.

Naine möönis, et ta polnud pere sealviibimisest teadlik ning tema riietus polnud selliseks ürituseks sugugi paslik. „Ta (loe: Mendy) ütles, et tal on olukorra pärast väga kahju,“ jätkas näitsik, kelle sõnul läks ta Mendyga seejärel vannituppa, kus nad seksisid. Hiljem jätkati tegevust Mendy sõprade ees. „Ärge saage minust valesti aru, ma nautisin seda. Olin joobes ja peomeeleolus, kuid see oli kummaline kogemus.“

Mendy tunnistas eelmisel aastal kohtus, et ta tõepoolest korraldas kunagi seksipidusid ning tal oli sageli ühe õhtu jooksul mitu seksuaalpartnerit. „Minu jaoks oli see toona normaalne, aga saan nüüd aru, et see kõlab imelikult,“ ütles kohtus Mendy, kes enda sõnul kohtles naisi tõepoolest lugupidamatult, kuid samas eitas kõiki süüdistusi vägistamises ja seksuaalvägivallas.

Kohtuprotsessi ajal oli eelnevalt Manchester Cityt esindanud jalgpallur ligi kaks aastat töötu, aga õigeksmõistva otsuse järel siirdus ta Prantsusmaa klubisse Lorient. 29-aastane vasakkaitsja on murul käinud kaheksas liigamängus, millest ühes sai ta jala valgeks.

Ali-Rose sõnul üritab Mendy jätkuvalt skoorida ka mänguväljaku kõrval, sest jalgpallur kutsub teda järjepidevalt Prantsusmaale külla. Seni pole naisterahvas vedu võtnud.