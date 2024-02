Hyundai tiimipealik: meie masina seaded miskipärast Tänakule ei sobinud, Rootsis on seis parem

Hyundai meeskonna pealik Cyril Abiteboul tunnistas, et Monte Carlo mootoridraamad teevad teda murelikuks, sest korraks oli probleeme ka Neuville’il. Tema väitel töötab tiim selle kallal, et veebruari keskel toimuvaks Rootsi talveralliks oleks Hyundai i20 paremini kohandatud Tänaku sõidustiilile. „Meil on asjast ülevaade olemas. Kui Thierry ja Andreas läksid tagasi varasema tarkvara ja seadistuse juurde, siis neil hakkasid asjad toimima. Kuid mingil põhjusel need seaded polnud Oti jaoks piisavalt head,“ märkis ta.