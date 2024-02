Kevin Saar osaleb maailmakuulsal Le Touquet’I liivakrossil

Saar osales tuntud krossivõistlusel ka möödunud aastal, kuid sai negatiivse kogemuse osaliseks. Nimelt lõpetas ta sõidu teisena, kuid sai karistuse ja lõpetas 10 kohta taga pool. Saar tõdes, et see oli valus ja algselt ei plaaninud ta sinna tagasi minna. Siiski nentis ta, et ürituse melu ja võistlussõit ise on väga erilised.