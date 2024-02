AMETLIK | Lewis Hamilton siirdub Ferrarisse

„Olen Mercedesega saavutatu üle uhke. See tiim on olnud osa minu elust alates 13. eluaastast. See on koht, kus ma olen üles kasvanud. Otsus lahkuda oli mu elu üks raskemaid. Tunnen, et praegu on õige aeg astuda järgmine samm ning olen põnevil uue väljakutse osas,“ rääkis Hamilton Mercedese pressiteate vahendusel.