Tartu Ülikool pani bravuurikalt alustanud Tallinna Kalevi kindlalt paika

Narits jätkas: „Meie jaoks on hetkel tähtis teha oma asju kvaliteetsemalt ja saada hea tunnetus ja rütm kätte, millest viimastes mängudes on puudu olnud. Peame raskete mängude koormast lahti saama ja järgmise kolme mänguga parema tunde saada, et karika nädalaks oleks hea emotsioon ja minek. Loodame, et kodupublik aitab sellele kaasa ja ootame kõiki huvilisi saali mängule kaasa elama.“

„Enne kohtumist on sees positiivne tunne, kuna lõpetasime just pika kaotuste seeria. Terve nädala on trennides olnud kõik 10-12 meest ning oleme saanud harjutada, mida vaja. Kõik on terved, kõik on vormis,“ rääkis Kalevi peatreener Kalle Klandorf vastasseisu eel. „Uued mängijad on ilusti sisse sulanud. Hardy sai päris palju mänguaega Viimsi vastu, Lilly peab ennast näitama nüüd. Trennis on ta igatahes tubli. Meil on omad väikesed, kuid kindlad eesmärgid nüüd. Põhiline on, et eestikate play-off´is Kalev Cramoga kokku ei läheks. Eks näis, kuidas see kõik realiseerub. Mängutahe on meestel olemas ja läheme võitma.“