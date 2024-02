VIDEO | Karmi kukkumise üle elanud Norra talisporditähe karjäär võib olla lõppenud

Norralane rääkis kodumaa meediale, et tema karjäär võib isegi läbi olla. Kõik sõltub, kuidas kulgeb edasine taastumine.

Kilde sai õnnetuses säärele sügava lõikehaava, mis ulatus luuni ja kahjustas närve. „Kõige tähtsam on see, et õpiksin uuesti kõndima. Ma pole kindel, kuidas närvikahjustusest paranemine kulgeb. Ma ei tea, kas taastun kuue kuu, aasta või kahe aastaga,“ rääkis Kilde.