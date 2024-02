Ilmataat mängib vingerpussi: 25. Tamsalu-Neeruti maraton lükkub ebasoodsate tingimuste tõttu edasi

Tamsalu-Neeruti maratoni peakorraldaja Vahur Leemets tegi otsuse maratoni edasi lükata täna keskpäeval rajaoludega täpsemalt tutvudes. „Rada on suures osas sõidetav ja välja sulanud kohad oleks nii-öelda hädapärast ka taastatavad, aga olud on hetkel väga vesised ehk kui see kõik ära külmub, on meil siin suur jääväli. Rahvasuusatajale pole mõistlik ega ka ohutu siia elamusi saama tulla. Maratonilt saadavad emotsioonid ja kogemused peaksid olema ikka positiivsed,“ rõhutas Leemets.

Alutaguse maratonide korraldajate sõnul on nende olud head ning hetkel on kõik plaanipärane. „Maratoni saab korraldada pikal põhiringil ning selleks me hetkel ka valmistume,“ sõnas Andres Laur. „Kui mujal on tulnud vihma ja olnud kuni neli soojakraadi, siis Alutagusele pole vihmana sademed jõudnud ning temperatuur on metsade vahel pigem maksimaalselt ühe soojakraadi ringis. Sulaga rajamasin peale ei lähe, aga hetkel on kõik plaanipärane ja oodata on ka nii miinuskraade kui lumelisa,“ ütles Laur.