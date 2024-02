Flora tunnistas Liivimaa Taliliigas Läti keskmiku paremust. Hurt: mängus oli positiivset, kuid alati tahad rohkem

„Tänane mäng oligi kahes äärmuses – esimene poolaeg oli rohkem kontrolli all ja seda ka tahtsime, püstitasime selge eesmärgi hoida taga asjad korras, aga lõpuni ei olnud korras ja selle eest peame endale tuhka pähe raputama. Just üleminek kaitsesse on seni olnud problemaatiline, sellega läksime alt. Teisel poolajal aimasime, et palju vahetusi võivad rütmi rikkuda, aga sellest hoolimata kaotasime vajaliku distsipliini ja rütmi ning hakkasid tulema väga lohakad eksimused,“ analüüsis peatreener Norbert Hurt.