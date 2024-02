EELVAADE | Uuel nädalal saavad lumistel teedel alguse e-autoralli Eesti meistrivõistlused

Võistlemisel kasutatakse klassikalist tarkvara

Hoolimata sellest, et möödunud aastal ilmus mängumaailma suurkujude EA Sports’i poolt värske ametlikult litsentseeritud WRC mäng, peetakse e-autoralli meistrivõistlusi pea 20 aastat vanal, kuid omajagu fännide poolt uuendatud Richard Burns Rally platvormil. Sarja korraldaja ning möödunud aasta EMV2 klassis teise koha saavutanud Silver Jöffert põhjendab valikut sellega, et Richard Burns Rally on saada olevatest siiani kõige realistlikum rallisimulaator ning algsest mängust on alles vaid mängumootor, mille peale on aktiivne kommuun ehitanud uue füüsikamudeli - pea 100 autot ja 600 kiiruskatset. Mäng on puhtalt simulatsiooni peale üles ehitatud ning tulihingeliste fännide toel uuendatakse mängu pidevalt tänase päevani.

Uuest EA SPORTS WRC mängust eristab Richard Burns Rallyt ka näiteks see, et igal sõitjal on võimalik sõita endale sobivas keeles, hääles ning sobivaimate käsklustega. Komplekt eelmainitust ning värskeima WRC mängu lihvimata probleemidest teeb Jöfferti sõnul valitud mängust parima saadaoleva rallisimulaatori, mis on oma lihtsa kättesaadavuse ning madalate riistvaraliste nõudmistega ka võistlejatele palju kättesaadavam.

Laienenud autovalik

Kui möödunud hooajal said võistlejad valida, kas võisteldakse EMV1 klassis R5/Rally 2 autodega või EMV2 klassis Ford Fiesta Rally3-ga, siis sel hooajal on võistluste masinapark kõvasti laienenud. Kõige kiirematele sõitjatele on EMV1 klassis avatud nüüdsest eelmise generatsiooni WRC autod, kuid klassis saab kasutada ka varasemaid käesoleva sajandi kõrgeima taseme autosid, samuti saavad rallinautlejad klassis kasutada R4 autosid ja eelmisel aastal EMV2 klassis kasutatud Rally3 autosid, mis ei too küll klassivõite, aga pakuvad sõitjatele siiski sõidunaudingut.