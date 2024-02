PUUST JA PUNASEKS | Kes on Paf liigas soosikud kahele viimasele kohamängude kohale? Mis on tähtsamad kohtumised?

Kui tabeli esimesed kuus näivad olevat selged, siis ülejäänud kahe koha pärast madistatakse tugevasti. Ogrel on tabelis 13, Pärnu Sadamal 12, TalTech/Optibetil 11, Liepājal kümme ning Rapla Avis Utilitasel ja Keila Coolbetil mõlemal üheksa võitu. Kuid nimetatud kuuest satsist vaid kaks paremat pääsevad play-off’i, sealjuures mängud jätkuvad juba teisipäeval. Kellel mainitutest on aga hooaja lõpus kõige lihtsam graafik? Millised on võtmekohtumised?

Klubide edasise kalendri keerukuse selgitamiseks lõin omamoodi tabeli, kus loogika on järgmine:

1. Tallinna Kalev/Cramo, Prometei ja Riia VEF-iga võiksid nad võita ühe mängu kümnest ehk matšid nendega annavad hüpoteetilised 0,1 võitu;

2. Ventspils, Riia Zeļļi ja Tartu Ülikool Maks & Moorits on tänavu koperdanud rohkem ehk matšid nendega annavad hüpoteetilised 0,3 võitu;

3. Ogre, TalTech/Optibeti, Liepāja, Pärnu Sadama, Rapla Avis Utilitase ja Keila Coolbeti omavahelised matšid on 50:50 madistamised ehk matšid nendega annavad hüpoteetilised 0,5 võitu;

4. Viimsi, Valmiera, Kalev/Snabb ja Läti Ülikool on tänavu olnud üsna kehvad, mistap nende vastu võiks võita üheksa mängu kümnest ehk matšid nendega annavad hüpoteetilised 0,9 võitu.