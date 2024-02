PUUST JA PUNASEKS | Kes on Paf liigas soosikud jõudmaks kahele viimasele kohamängude kohale? Millised on võtmekohtumised?

Kui tabeli esimesed kuus näivad olevat selged, siis ülejäänud kahele kohale käib kõva madin. Ogrel on tabelis 13, Pärnu Sadamal 12, TalTech/Optibetil 11, Liepajal kümme ning Rapla Avis Utilitasel ja Keila Coolbetil mõlemal üheksa võitu. Kuid nimetatud kuuest satsist vaid kaks paremat pääsevad play-offi, sealjuures mängud jätkuvad juba teisipäeval. Kellel mainitutest on aga hooaja lõpus kõige lihtsam graafik? Millised on võtmekohtumised?

Klubide edasise kalendri keerukuse selgitamiseks lõin omamoodi graafiku raskuse tabeli, kus loogika on järgnev:

1. Tallinna Kalev/Cramo, Prometei ja Riia VEF-iga võiksid nad võita ühe mängu kümnest ehk matšid nendega annavad hüpoteetilised 0,1 võitu.

2. Ventspils, Riia Zelli ja Tartu Ülikool Maks & Moortis on tänavu koperdanud rohkem ehk matšid nendega annavad hüpoteetilised 0,3 võitu.

3. Ogre, TalTech/Optibeti, Liepaja, Pärnu Sadama, Rapla Avis Utilitase ja Keila Coolbeti omavahelised matšid on 50-50 madistamised ehk matšid nendega annavad hüpoteetilised 0,5 võitu.

4. Viimsi, Valmiera, Kalev/Snabb ja Läti Ülikool on tänavu olnud üsna kehvad, mistap nende vastu võiks võita üheksa mängu kümnest ehk matšid nendega annavad hüpoteetilised 0,9 võitu.