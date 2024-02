Meedia: seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton liitub Ferrariga

Motorspordi andmetel on 39-aastase Hamiltoni läbirääkimised Ferrariga lõpusirgel ja uudis võib ametlikuks saada juba selle nädala lõpus. Neljapäeva lõuna ajal tulid sama informatsiooniga välja ka Sky Sports ja BBC.

Hamilton on Mercedeses sõitnud alates 2013. aastast ja seal on ta oma seitsmest MM-tiitlist võitnud kuus. Viimastel hooaegadel on Mercedes kiiruses järgi andnud ja britt soovib keskkonnavahetust. Senise info põhjal pidi Hamiltoni leping kestma 2025. aasta lõpuni, aga nüüd näib, et tal on võimalik kokkuleppest 2024. aasta lõpus taganeda. Seega saaks Hamilton Ferraris sõitma hakata alates 2025. aastast.

Hamilton vahetaks sel juhul järgmisel aastal Ferraris välja hispaanlase Carlos Sainzi. 29-aastane Sainz on Ferrari ridades võitnud kaks etappi ja jõudnud 16 korda poodiumile. Alles eelmisel nädalal teatas Itaalia tiim, et on pikendanud lepingut 26-aastase Charles Leclerciga veel mitmeks aastaks. Sportsmaili teatel lootis ka Sainz lepingut pikendada, aga detsembri keskel jäid läbirääkimised toppama. Paistab, et nüüdseks on selle põhjus teada.

Ferrari on ka varem mitmel korral Hamiltoni jahtinud, aga vormeliäss on alati leidnud, et Mercedes annab talle eduks paremad võimalused.

Viimati tuli Hamilton maailmameistriks 2020. aastal. Pärast seda on ta pidanud leppima vastavalt teise, kuuenda ja kolmanda kohaga.

Ferrari ja Mercedes pole soovinud teemat kommenteerida.