Eesti lõpetas noorte olümpiamängud kohaga esikümnes

„Täna oli kogu tiim tubli. Mul on enda soorituse üle väga hea meel, suutsin pärast individuaaldistantsi end kokku võtta ja sõita enda rütmis,“ sõnas Saarepuu, kelle põhistart – vabatehnikasprint – Gangwonis ebaõnnestus ajatrahvi saamise tõttu. „Nüüdseks olen sellest üle saanud. Nüüd tean, et ei stardi enam varem. Olen enda olümpias pettunud, aga arvan, et siit on hea edasi minna ja näidata täiskasvanute olümpial, mida suudan,“ selgitas Saarepuu.