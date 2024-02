Emotsionaalse võidu noppinud Kerr Kriisa tiim on terveks saanud

Hooaja eel ja ajal mitu tagasilööki saanud West Virginia põhitegijad on nüüdseks terved ja mänguvalmis. Viimasena naasis rivistusse tsenter Jesse Edwards, kes viskas Cincinnati vastu 25 punkti, võttis 10 lauapalli ja blokeeris 4 viset.

„Meil oli seda võitu väga vaja,“ rääkis Kriisa pressikonverentsil. „Me polnud võõrsil hästi mänginud, aga nüüd olime kodus tagasi. Pidime võitma ja hästi mängima. Me ei teinud imelist esitust, aga võitmiseks oli see piisav.“

NCAA tugevaimaks peetavas Big12 konverentsis on West Virginia võitnud kolm kohtumist ja kaotanud viis. Sama saldo on ka Cincinnatil. Järgmisena läheb West Virginia Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva kodus vastamisi Brigham Youngi ülikooliga, kes on Big12 konverentsis võitnud kolm ja kaotanud neli mängu.