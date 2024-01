Vormel-1 andis legendaarsele meeskonnale korvi

„Jõudsime hindamisprotsessi käigus selgusele, et 11. tiim ei tooks MM-sarjale lisandväärtust. Nad saaksid seda teha ainult heade tulemuste kaudu, aga me ei usu, et antud kandidaat oleks konkurentsivõimeline,“ seisis F1-sarja pressiteates. „11. meeskond oleks korraldajate jaoks lisakoorem ning mitmete jaoks tähendaks see arvestatavaid väljaminekuid. Samuti väheneksid teiste konkurentide tehnilised, tegevus- ja äripinnad.“